İPEK ERDEM KİMDİR?

İpek Erdem, 1984 yılında Bursa'da doğmuştur. Baba tarafından aslen Elazığ'lıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosunda Kazım ile Havva, Osmaniye Kültür Merkezinde ise Hansel ve Gratel adlı oyunlarda yer aldı. İlk oyuncululuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisi ile yaşayan İpek Erdem, Karınca Yuvası, Aşk Kapıyı Çalınca, Elveda Rumeli, Aman Annem Görmesin, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin ve Eve Dönüş dizilerinde rol almıştır. İpek Erdem şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Şermin karakterine hayat vermektedir. İpek Erdem, 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.