Bir süredir ekranlardan uzak olan Suzan Kardeş bugün televizyon programına çıkınca yeniden gündem oldu ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. İşte Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtı…
SUZAN KARDEŞ KİMDİR?
Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir.
İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı.
Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.
İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı.
1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.
Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.
Albümleri :
2007 – Bekriya
2008 – Bekriya II – Balkania
2009 – Makyaj Odası Şarkıları
2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno
2011 – Bekriya III – Bal ve Kan
2012 – Bekriya VI – Bekri
2013 – Yarım Hava Çalsana
Makyözlük yaptığı Projeler :
200 – Benim Annem Bir Melek
200 – Osmanlı Cumhuriyeti
200 – Atatürklü İş Bankası reklamı
200 – Hokkabaz
200 – Bir Demet Tiyatro
200 – Beynelmilel
200 – Gen
200 – Organize İşler
200 – Hürrem Sultan
200 – Bekarlar
200 – Aşk ve Gurur
200 – Güneş Yanıkları
199 – Bir Demet Tiyatro
199 – Dönersen Islık Çal
199 – Seni Seviyorum Rosa
Oyuncu Olarak Filmleri :
2005 – Organize İşler
2008 – Komedi Dükkanı
2008 – Bir Demet Tiyatro
2011 – Mavi Kelebekler
2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)
2012 – 2014 – Seksenler
2014 – Arkadaşım Hoşgeldin