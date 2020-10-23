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    • Magazin
    • 23.10.2020 10:37
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    • 23.10.2020 10:37
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    ? kaç yaşında, , ?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Hem şarkıcı hem de profesyonel olarak makyözlük yapan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılarak aeslendirdiği şarkılarıyla izleycilere eğlenceli anlar yaşattı. , , ? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden yapılmaya devam ediyor. İşte hakkındaki tüm bilgiler…

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    Suzan Kardeş kimdir?

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Suzan Kardeş bugün televizyon programına çıkınca yeniden gündem oldu ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. İşte Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtı…

    SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

    Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir.
    İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı.
    Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.

    İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı.
    1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.
    Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.

    Albümleri :
    2007 – Bekriya
    2008 – Bekriya II – Balkania
    2009 – Makyaj Odası Şarkıları
    2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno
    2011 – Bekriya III – Bal ve Kan
    2012 – Bekriya VI – Bekri
    2013 – Yarım Hava Çalsana

    Makyözlük yaptığı Projeler :
    200 – Benim Annem Bir Melek
    200 – Osmanlı Cumhuriyeti
    200 – Atatürklü İş Bankası reklamı
    200 – Hokkabaz
    200 – Bir Demet Tiyatro
    200 – Beynelmilel
    200 – Gen
    200 – Organize İşler
    200 – Hürrem Sultan
    200 – Bekarlar
    200 – Aşk ve Gurur
    200 – Güneş Yanıkları
    199 – Bir Demet Tiyatro
    199 – Dönersen Islık Çal
    199 – Seni Seviyorum Rosa

    Oyuncu Olarak Filmleri :
    2005 – Organize İşler
    2008 – Komedi Dükkanı
    2008 – Bir Demet Tiyatro
    2011 – Mavi Kelebekler
    2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)
    2012 – 2014 – Seksenler
    2014 – Arkadaşım Hoşgeldin
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    Haberler Magazin Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?