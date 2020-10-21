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    • 22.10.2020 00:30
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    31. bölüm fragmanı: Geyhatu oğlu için nökerleriyle geri dönüyor! Kasıp kavuracak

    Çarşamba akşamlarının efsane dizisi bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuştu. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler aldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. İşte dizide bu hafta yaşanan olaylar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarında yeni sezonunda büyük bir beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Son bölümde Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

    KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

    Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.

    OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI

    Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

    YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI

    'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

    OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI

    Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

    GEYHATU GELİYOR

    Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?
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    Haberler Magazin Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı: Geyhatu oğlu için nökerleriyle geri dönüyor! Kasıp kavuracak