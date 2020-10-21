ATV ekranlarında yeni sezonunda büyük bir beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Son bölümde Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.