Eda Özülkü, 1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar – 1 adlı projede yer aldı.

Eda Özülkü, şu anda Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Albümler

Parolayı Söyle – 1993

Dalgacı – 1994

Uçurdum Da Uçurdum – 1995

Al Beni – 1997

Böyle Aşk Olmaz – 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

İnce Sızım – 2003

Issız Ada – 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)