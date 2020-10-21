Çarşamba günlerinin efsanesi olan Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler heyecan doruklarda olmasına neden oluyor. Dizide Selcan, Bamsı ve Turgut'un olmaması kafaları karıştırıyor. Kuruluş Osman yeni bölümler için müjdeli haber geldi. Abdurrahman Gazi, Bamsı Bey ve Selcan Hatun için müjdeli haberi Ertuğrul Bey ile paylaştı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMLER İÇİN MÜJDELİ HABER
Abdurrahman Gazi ve Ertuğrul Bey buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ertuğrul Bey, Abdurrahman Gazi'den Bamsı ve Selcan hakkındaki havadisleri öğrendi. Abdurrahman Alp, Bamsı Bey'in verilen görevini tamamlandığını kısa sürede obaya döneceğini açıklarken Selcan Hatun'un da hastalıklarına şifa aradığını söyleyip geri döneceğini Ertuğrul Bey'e söyledi.
KURULUŞ OSMAN'A O İSİMLER NE ZAMAN KATILACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda yer alan Bamsı karakteriyle Nurettin Sönmez ve Selcan karakteriyle Didem Balçın'ın isimleri ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde de yer aldı. Nurettin Sönmez ve Didem Balçın ilerleyen haftalarda diziye dahil olacak.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.
OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI
Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.
OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI
Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?
GEYHATU GELİYOR
Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?