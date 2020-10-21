Çarşamba günlerinin efsanesi olan Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler heyecan doruklarda olmasına neden oluyor. Dizide Selcan, Bamsı ve Turgut'un olmaması kafaları karıştırıyor. Kuruluş Osman yeni bölümler için müjdeli haber geldi. Abdurrahman Gazi, Bamsı Bey ve Selcan Hatun için müjdeli haberi Ertuğrul Bey ile paylaştı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMLER İÇİN MÜJDELİ HABER

Abdurrahman Gazi ve Ertuğrul Bey buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ertuğrul Bey, Abdurrahman Gazi'den Bamsı ve Selcan hakkındaki havadisleri öğrendi. Abdurrahman Alp, Bamsı Bey'in verilen görevini tamamlandığını kısa sürede obaya döneceğini açıklarken Selcan Hatun'un da hastalıklarına şifa aradığını söyleyip geri döneceğini Ertuğrul Bey'e söyledi.