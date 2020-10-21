Masumlar Apartmanı 6. Bölüm heyecanla izlendi ve ardından yeni bölüm fragmanı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle son sahne izleyicileri ekrana kilitledi ve sosyal medyada da gündem oldu. Masumlar Apartmanı'nın finalinde alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili detaylar…
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer