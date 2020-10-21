Ünlü sanatçı Burhan Öçal geçtiğimiz yıl hayatını Melike Yıldırım ile birleştirmişti ve şimdi yeniden baba olmanı heyecananını yaşadı. Çiftin Leyla adında bir kızları oldu ve 61 yaşında baba olan Burhan Öçal gündemde büyük etki yarattı. Burhan Öçal'ın hayatına, kariyerine, eğitimine dair bilgiler de merak edilip arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte tüm detaylar…
BURHAN ÖÇAL KİMDİR?
Burhan Öçal, 25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babası sinema işletiyordu. 7 kardeşin en küçüğüdür. Çocukluğunda bir dönem Niğde'ye gitti, bir yıl kadar orada kaldı. Ortaokulu Kırklareli'nde okudu. Liseyi Ankara'da okudu. Sonra Nişantaşı'nda İstanbulBelediye konservatuvarına gitti, ama bitiremedi.
18 yaşındayken babasınaAmerika'ya gitmek istediğini söyledi. Çocukluk arkadaşı Erol Aral o dönemde İsviçre'de okuyordu. Erol'la kardeş gibiydi önce onu ziyaret edip oradan Amerika'ya gitmeyi planladı amaZürih'e varınca orada tam 12 yıl kaldı.
Çok genç yaşta başladığı müzik çalışmalarına yirmidört yaşından itibaren gittiği İsviçre, Zürih'de devam etmektedir. Ve halen 2 ülke arasında gidip gelmektedir.
Burhan Öçal, Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanısıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustasıdır.
1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali'nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıkan Burhan Öçal, o tarihten bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde solo konserler vermektedir.
Müzik çalışmalarında, Klasik Türk Müziği'nin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki saray müziği ve halk müziğinden etkiler bulunan Burhan Öçal'ın çaldığı enstrümanlar da tıpkı müziği gibi çeşitlilik göstermekte. Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanı sıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustası olan sanatçı, çoğu kez özgün müziğine güçlü sesi ile eşlik etmekte. Müziğine hakim olan atak enerjik, çoşkulu ve mükemmelliyetçi yapısıyla, müzikteki tüm sınırları sonuna dek zorlayan sanatçı, aynı konserde hem vurmalı hem de telli çalgıları bir arada çalarak eleştirmenleri ve izleyicileri şaşırtmakta.
Burhan Öçal tarafından 1991 yılında "İstanbul Oriental Ensemble" adı altında bir orkestra kuruldu.
Burhan Öçal, 1991 yılında Cemal Reşit Rey konser salonundaTürkiye'de ilk konserini verdiğinde İsviçre'nin, Almanya'nın hatta Amerika'nın birçok önemli festivalinde sahne almıştı.
2007 yılında Burhan Öçal & İstanbul Oriental Ensemble gerçekleştirdikleri Fransa turnesi kapsamında konserler verdi. Katıldığı festivallerle onbinlerce kişiyi Türk Müziği ritmleri ile coşturan Burhan Öçal'a Fransız gazeteciler "Darbukanın Şövalyesi" adını taktı.
1986 yılında, tanınmış piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk ile sahneye çıkan sanatçı, bu iki konseriyle klasik batı müziğine de başarılı bir giriş yaptı. Eleştirmenlerden büyük övgüler toplayan bu girişimini 1992'de Joe Zawinul ve Senfonik Orkestrası ile sürdürdü ve halen sürdürmektedir.
1999 ve 2001 yıllarında dünyanın en önemli artist ajanslarından olan ICM ile Amerika'da seri konserler veren Burhan Öçal, 2002 Nisan ayında, İstanbul Oriental Ensemble ile ABD'de turneye çıktı.
Derimod markasının reklam yıldızı oldu.
2004 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "O Şimdi Mahkum" filminde başrolü Yavuz Bingöl, Levent Kazak, Gökhan Özoğuz, Erkan Can veZafer Algöz ile paylaşmıştır.
Almanca ve İngilizce bilen Burhan Öçal'ın müzik dışında gece hayatı yok ama araba tutkusu var. Klasik otomobilleri seviyor. Binek arabasının dışında iki tane Amerikan arabası var. İsviçre'de şarap sevgisi bulaştı. Bir şarap koleksiyonu var.
İlk eşi bir soprano idi. Evlendikten bir yıl sonra boşandı. İkinci eşinden de boşandı.
Albümleri :
1989 - The Turkish Butcher's Dance
1991 - Sultan Secret Door
1992 - "Turkish Traditional Percussion" Burhan Öçal
1992 - Black Sea - Karadeniz
1992 - Demedim mi?
1993 - Burhan Öçal "Turkish Folk Music"
1993 - Derviş Mustafa
1996 - Jardin Ottoman
1997 - Oient Secret
1998 - "Seda Oriental Bird" Christopher Dell – Holger Mantey – Burhan Öçal
1998 - Burhan Öçal "Classic Ansamble"
1998 - Caravaneseria
1999 - Grove Alla Turca (Türkiye)
2000 - Sultan Osman
2001 - Nacht Musik
2004 - Sultan Orhan
2004 - Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı
2005 - Yeni Rüya
2006 - Kammerorchester – Howard Griffiths
2006 - Oynamaya Geldik
2012 - Grand Bazar (Kapalıçarşı)
Filmleri :
2010 - Yeni Baştan
2010 - Şüphe
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika
2008 - Dinle Neyden
2007 - n'filtre
2007 - O Kadın
2006 - Maçolar (Dizi)
2004 - O Şimdi Mahkum