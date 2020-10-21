BURHAN ÖÇAL KİMDİR?

Burhan Öçal, 25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babası sinema işletiyordu. 7 kardeşin en küçüğüdür. Çocukluğunda bir dönem Niğde'ye gitti, bir yıl kadar orada kaldı. Ortaokulu Kırklareli'nde okudu. Liseyi Ankara'da okudu. Sonra Nişantaşı'nda İstanbulBelediye konservatuvarına gitti, ama bitiremedi.

18 yaşındayken babasınaAmerika'ya gitmek istediğini söyledi. Çocukluk arkadaşı Erol Aral o dönemde İsviçre'de okuyordu. Erol'la kardeş gibiydi önce onu ziyaret edip oradan Amerika'ya gitmeyi planladı amaZürih'e varınca orada tam 12 yıl kaldı.

Çok genç yaşta başladığı müzik çalışmalarına yirmidört yaşından itibaren gittiği İsviçre, Zürih'de devam etmektedir. Ve halen 2 ülke arasında gidip gelmektedir.

Burhan Öçal, Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanısıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustasıdır.

1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali'nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıkan Burhan Öçal, o tarihten bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde solo konserler vermektedir.

Müzik çalışmalarında, Klasik Türk Müziği'nin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki saray müziği ve halk müziğinden etkiler bulunan Burhan Öçal'ın çaldığı enstrümanlar da tıpkı müziği gibi çeşitlilik göstermekte. Darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanı sıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustası olan sanatçı, çoğu kez özgün müziğine güçlü sesi ile eşlik etmekte. Müziğine hakim olan atak enerjik, çoşkulu ve mükemmelliyetçi yapısıyla, müzikteki tüm sınırları sonuna dek zorlayan sanatçı, aynı konserde hem vurmalı hem de telli çalgıları bir arada çalarak eleştirmenleri ve izleyicileri şaşırtmakta.

Burhan Öçal tarafından 1991 yılında "İstanbul Oriental Ensemble" adı altında bir orkestra kuruldu.