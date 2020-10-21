TV8'de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanları alan yarışmacılar belli oldu. Günlük puanlar haftayı da yakından etkiliyor. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 21 Ekim Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.
21 EKİM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Dilara: 20
Sabiha: 10
Rümeysa: 7
Tuğçe: 6
Özde: 12
Rabia: 8
Birben: 13
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben Coşkun oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Nazlı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.