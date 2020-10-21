ATV'de Kuruluş Osman 30.bölüm 2.fragmanı izle: ''Öyle bir ordu geliyor ki... Tüm dünya nizama gelecek''

Her hafta Çarşamba günleri iple çekilen dizi Kuruluş Osman ATV'de yayınlanıyor ve reyting rekorları kırıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman tarihi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkıyor. Her sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman son bölümde Burat Özçivit tuzağa düşürülmüştü. Yayınlanan Kuruluş Osman 30.bölüm 2.fragmanında ise gelecek olan yeni ordunun kudretinin ilk sinyalleri veriliyor. İşte yeni bölüm fragmanı…
KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?