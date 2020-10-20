Türkü kimdir? Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

TÜRKÜ GELDİ GEÇTİ ŞARKI SÖZÜ

Çok aradım bulamadım

Kollarıma saramadım

Arada seneler geçti

Bir türlü unutamadım

Geldi geçti geldi geçti

Ömür böyle geldi geçti

Ne acılar gördüm ama

Yarin derdi deldi geçti

Aşık Cemim bahtım kara

Gel de böyle derde yanma

Her nereye gidersen get

Seni unutacak sanma

Geldi geçti geldi geçti

Ömür böyle geldi geçti

Ne acılar gördüm ama

Yarin derdi deldi geçti