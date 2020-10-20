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    • Magazin
    • 20.10.2020 10:31
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    • 20.10.2020 10:31
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    Türkü kimdir? Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

    Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Türkü kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Türkü’nün pek çok albümü bulunuyor, hatta geçtiğimiz yıl 4 yıl aradan sonra yeni albüm çıkararak sessizliğini bozmuştu. İzleyiciler Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Türkü kimdir?

    Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Türk Halk Müziği eserleri ve türküleriyle dinleyicilerin gönüllerine taht kuran Türkü'yü henüz tanımayanlar ise hakkındaki bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgular oldu. Türkü kimdir? Sorusunun yanıtını haberimiz bulabilirsiniz.

    TÜRKÜ KİMDİR?

    Türküleri ve Türk Halk Müziği eserlerini harika yorumuyla müzikseverlere sunan Türkü Çevik aslen Elazığlıdır. Elazığ'da dünyaya gelen Türkü Çevik,i lköğretim 2. sınıftan itibaren İzmir'de yaşamaya başladı ve bu dönemde mandolin çalmaya, ortaokul döneminde ise bağlama ve solfej dersleri aldı. Türkü Çevik, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar'ndan mezun oldu.

    Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik Bölümü'nden mezun olmuş daha sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği ses eğitimi bölümüne devam etti. Yaşantısını 1996 yılından beri İstanbul'da sürdürmektedir.

    TÜRKÜ GELDİ GEÇTİ ŞARKI SÖZÜ

    Çok aradım bulamadım
    Kollarıma saramadım
    Arada seneler geçti
    Bir türlü unutamadım

    Geldi geçti geldi geçti
    Ömür böyle geldi geçti
    Ne acılar gördüm ama
    Yarin derdi deldi geçti

    Aşık Cemim bahtım kara
    Gel de böyle derde yanma
    Her nereye gidersen get
    Seni unutacak sanma

    Geldi geçti geldi geçti
    Ömür böyle geldi geçti
    Ne acılar gördüm ama
    Yarin derdi deldi geçti
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