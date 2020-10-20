Türkü kimdir? Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen Türkü Çevik kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Türk Halk Müziği eserleri ve türküleriyle dinleyicilerin gönüllerine taht kuran Türkü'yü henüz tanımayanlar ise hakkındaki bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgular oldu. Türkü kimdir? Sorusunun yanıtını haberimiz bulabilirsiniz.
TÜRKÜ KİMDİR?
Türküleri ve Türk Halk Müziği eserlerini harika yorumuyla müzikseverlere sunan Türkü Çevik aslen Elazığlıdır. Elazığ'da dünyaya gelen Türkü Çevik,i lköğretim 2. sınıftan itibaren İzmir'de yaşamaya başladı ve bu dönemde mandolin çalmaya, ortaokul döneminde ise bağlama ve solfej dersleri aldı. Türkü Çevik, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar'ndan mezun oldu.
Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik Bölümü'nden mezun olmuş daha sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Türk Halk Müziği ses eğitimi bölümüne devam etti. Yaşantısını 1996 yılından beri İstanbul'da sürdürmektedir.
TÜRKÜ GELDİ GEÇTİ ŞARKI SÖZÜ
Çok aradım bulamadım
Kollarıma saramadım
Arada seneler geçti
Bir türlü unutamadım
Geldi geçti geldi geçti
Ömür böyle geldi geçti
Ne acılar gördüm ama
Yarin derdi deldi geçti
Aşık Cemim bahtım kara
Gel de böyle derde yanma
Her nereye gidersen get
Seni unutacak sanma
Geldi geçti geldi geçti
Ömür böyle geldi geçti
Ne acılar gördüm ama
Yarin derdi deldi geçti