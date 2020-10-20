SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar' ve 'Karagül' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel de magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Saruhan Hünel'in biyografisi...

Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.

Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur.

Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.

1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.