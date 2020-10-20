Demet ve Alişan ile Sabah Sabah her gün farklı kişileri konuk olarak davet ediyor, bu konuklar her gün merakla bekleniyor. Bugün konuk olarak katılanlardan biri Erkam Aydar oldu ve hayatı hakkındaki bilgilerde merak konusu oldu. O Ses Türkiye'de adını duyuran Erkam Aydar daha önce dizide de rol almıştı. İşte Erkam Aydar hakkındaki bilgiler…