Demet ve Alişan ile Sabah Sabah her gün farklı kişileri konuk olarak davet ediyor, bu konuklar her gün merakla bekleniyor. Bugün konuk olarak katılanlardan biri Erkam Aydar oldu ve hayatı hakkındaki bilgilerde merak konusu oldu. O Ses Türkiye'de adını duyuran Erkam Aydar daha önce dizide de rol almıştı. İşte Erkam Aydar hakkındaki bilgiler…
ERKAM AYDAR KİMDİR?
1993 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri. Aslen Bingöllüdür. Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar'ın babası öğretmendir. 2013 yılında Adını Kalbime Yazdım dizisinin kadrosunda yer aldıktan sonra 2016 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinin kadrosuna dahil oldu. Farklı dizi projelerinde de rol alan Erkam Aydar, Gökçe Aydar ile evlidir ve 2 tane çocuğu var.