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    • 20.10.2020 13:36
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    'dan herkesi şaşırtan Masumlar Apartmanı çıkışı! Seyirci bu habere odaklanmış durumda!

    Başarılı ve güzel oyuncu 'dan herkesi şaşırtan Masumlar Apartmanı çıkışı geldi. TRT 1’de yeni başlayan ve ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı’nın başrollerinde Ezgi Mola yer alıyor. Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanı dizisindeki bu rolü ile ilgili konuşan Nurgül Yeşilçay neler söyledi? Şaşırtıcı açıklama yapan Nurgül Yeşilçay'ın hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Nurgül Yeşilçay'dan herkesi şaşırtan Masumlar Apartmanı çıkışı!

    Nurgül Yeşilçay'dan Masumlar Apartmanı'nındaki Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye rolü ile ilgili bomba bir açıklama geldi. Nurgül Yeşilçay "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" açıklamasında bulunan Nurgül Yeşilçay gündem konusu oldu. Hem Masumlar Apartmanı dizisi Nurgül Yeşilçay ile ilgili bilgiler araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

    26.Mart.1976 da İzmir'de doğmuş olmasına rağmen babası afyon yazdırmış. İlkokul ile ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Lise döneminde bir süre izcilik yaptı. 2001′de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

    Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.

    2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005de 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004′te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005′te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

    Nurgül Yeşilçay, 2002 – 2003 yılları arasında, senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Asmalı Konak" dizisinde Özcan Deniz, Selda Alkor, Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte oynadı. "Asmalı Konak" adlı dizideki "Bahar Karadağ" rolüyle ismini duyurdu.
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    Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'dan herkesi şaşırtan Masumlar Apartmanı çıkışı! Seyirci bu habere odaklanmış durumda!