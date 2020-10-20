Masterchef Türkiye dün yayınlanan son bölümüyle yine çok keyifliydi. Yarışmacılar arasındaki gerginlik ve rekabet de oldukça fazlaydı. Takım kaptanı olabilmek için yarışanlardan en iyi yemeği çıkaran bir kişi kaptan oldu, diğer takımın kaptanını belirlerken, kendi takımını da kurdu. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef mavi ve kırmızı takımlar nasıl şekillendi? Mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar var? En son elene kişi kim olmuştu? İşte ayrıntılar…
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için ter döktü. Bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan ERAY, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da EMİR oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Eray (Kaptan)
Furkan
Serhat
Uğur
Esra
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Barbaros
Berker
Özgül
Sefa
Tanya
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.
MasterChef 2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
İlk eleme oyununda başarılı olamayan Didem, Özgül, Tanya ise son eleme oyununda Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu levrek yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan 3 yarışmacı arasından Özgül, tabağı en iyi yapan isim olarak elenmekten kurtuldu. Son 2'ye kalan isimlerden Tanya ve Didem arasında kararını belirleyen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak DİDEM'i seçti.
MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?
07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.