Kurtlar Vadisi aşıkları eskileri böyle yad etti! Efsane sahne bizi aldı o yıla götürdü!

ERKAN KOLÇAK KÖSTEDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa'da okudu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.

Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu'nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı.

TRT1 de gösterilen "Sakarya Fırat" dizisindeki Er Mahmut Karakum karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.

Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.

2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.