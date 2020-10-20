Kurtlar Vadisi aşıkları eskileri böyle yad etti! Efsane sahne bizi aldı o yıla götürdü!

Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Erkan Kolçak Köstengil başarılı rollerini farklı projelerde de sürdürmeye devam ediyor. Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstengil'in Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahnesini yıllar sonra izleyenler o yıllara gitti. Peki Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstengil kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte merak edilenler…
ERKAN KOLÇAK KÖSTEDİL KİMDİR?
Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa'da okudu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.
Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu'nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı.
TRT1 de gösterilen "Sakarya Fırat" dizisindeki Er Mahmut Karakum karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.
Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.
Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.
2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.
Ödülleri :
Galatasaray Üniversitesi Sinepark Kısa Film Yarışması - En iyi senaryo -En iyi görüntü - kısa film "Vakit"
Kral Midas Kısa Film Yarışması 'En İyi Film-En İyi Yönetmen' - kısa film "Vakit"
Tiyatro Tiyatro dergisi tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülü - AuT (Oyun)
17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü - (Aut - Sıfırnoktaiki)
47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim iyi senaryo-en iyi görüntü-en iyi yönetmen-en iyi film ödülü - kısa film "Vakit"
Tiyatro :
AuT (Oyun) – İkincikat tiyatrosu
Karşı Cinsle Tanışma Sanatı - Isparta "sanal cafe"
Filmleri :
2008 – Güz Sancısı
2009 - M.A.T (Dizi)
2009 - Mukadderat
Tarot
Inside The Door
Vakit
Torbacının Esrarı
Sakarya Fırat
2012 - Babalar ve Evlatları (Dizi)
2013 - Merhamet (Dizi)
2014 - İtirazım Var
2014 - Ulan İstanbul