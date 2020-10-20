Masterchef yarışmacısı Serhat Doğramacı'nın nişanlısı merak konusu oldu! İşte Masterchef Serhat'ın sevgilisi...
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Serhat Doğramacı. 23 yaşında olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı sivri çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Yüzüğü dikkatlerden kaçmayan Serhat Doğramacı'nın nişanlısı merak konusu oldu. İşte başta Serhat Doğramacı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
20.10.2020 16:06
- Son Güncelleme: 20.10.2020 16:06
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