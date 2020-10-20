Masterchef yarışmacısı Serhat Doğramacı'nın nişanlısı merak konusu oldu! İşte Masterchef Serhat'ın sevgilisi...

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Serhat Doğramacı'nın nişanlısını merak ediyor. İşte başta Serhat Doğramacı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.