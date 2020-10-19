TV8'in severek izlenen büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde puanlar nasıl belirlendi? 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanların alan yarışmacılar belli oldu. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 19 Ekim Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde derledik. Peki haftanın birincisi olup kolyeyi kim kapmıştı, en düşük puanı alarak elenen hangi yarışmacı olmuştu?
19 EKİM PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Dilara: 9
Sabiha: 12
Rümeysa: 15
Tuğçe: 20
Özde: 4
Rabia: 7
Birben: 9
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben Coşkun oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Nazlı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.