Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.