Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği lezzet yarışması Asuman'la Sevgili Dünürüm ilgiyle izleniyordu. Show TV'de yayınlanan yarışmanın yayın akışından kaldırılması izleyicileri oldukça şaşırttı ve nedeni araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden sıkça Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok, final mi yaptı? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki 16 Ekim haftanın finalinde Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı?
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FİNAL Mİ YAPTI?
Asuman'la Sevgili Dünürüm bu hafta Show TV yayın akışında görülmüyor. Asuman'la Sevgili Dünürüm'ün neden yayından kaldırıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
16 EKİM KAZANANI KİM OLDU?
Asuman'la Sevgili Dünürüm'de bu haftanın kazananı EBRU VE AİLESİ ile ZEYNEP VE AİLESİ oldu.
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FORMATI NEDİR?
Hafta içi her gün Show TV'de ekrana gelen Asuman'la Sevgili Dünürüm 12.30'da izleyici ile buluşuyor.
Hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinler sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan gelinlerin ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.
ASUMAN KRAUSE KİMDİR?
1 Mart 1976'da Almanya'da doğan Asuman Krause, Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı .Asuman Krause Türk bir anneyle, Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımı'na girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.
Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli showun sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filminde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. "No Savaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.
Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü "Çok Yalnızım"ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için, albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi ise Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu'na benzetildi.
İkinci albümü "Kukla" ise 2008 yılında yayınlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sunan Krause, Show TV'de Wipe Out adlı yarışmanın 4. serisini sundu.
Ayrıca, Star Tv'de Fear Factor Extreme adlı programı sunmuştur. 2011'in Kasım ayından itibaren ise FOX'ta yeniden yayınlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu da üstlendi..Tüm Dünyada 'şov programlarının atası' olarak kabul edilen Big Brother ilk kez Türk İzleyici ile 28 Kasım 2015'te buluştu ve Efsane programın sunuculuğunu Asuman Krause yaptı.
Asuman Krause şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm programının sunuculuğunu üstlendi.