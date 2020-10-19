Denizlerin fatihi olarak anılan ve düşman donanmasını Preveze'de darmadağın eden Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak olan Barbaros dizisi için geri sayım devam ediyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizide pek çok ünlü isim rol alacak. Barbaros'ta yer alacak iki ünlü oyuncu belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle nam salan Engin Altan Düzyatan ve Sen Anlat Karadeniz'in yıldız ismi Ulaş Tuna Astepe dizi için imzayı attı. Engin Altan Düzyatan, Oruç Reis karakterine hayat verecek. Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa olarak karşımıza çıkacak.
BARBAROS'TA GÖNÜLLERE TAHT KURACAK İKİ YILDIZ İSİM!
Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.
2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.
Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.
ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ
Üniversiteli - 2010 (kısa film)
Bayrak - 2011 (tiyatro)
Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)
Karadayı - 2012
Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)
Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)
Zayiat - 2013 (kısa film)
Analar ve Anneler - 2015
Balık Havuzu - 2015 (kısa film)
Körfez - 2016 (sinema filmi)
Rüya - 2017
Sen Anlat Karadeniz - 2018
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır.Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğu ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Aslışah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 2 de çocukları dünyaya geldi.