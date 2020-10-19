Azeri psikolog Nez kimdir, yaşı kaç? Sinan Akçıl sevgilisi hamile mi?

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

2008 yılı sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitap eden Sinan Akçıl bestelerinin neredeyse tamamı hit şarkılar kategorisinde yer aldı. 2009 yılının Mayıs ayında Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu "Düm Tek Tek" şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.