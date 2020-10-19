Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk yaşamını yitirdi. Daha önce corona virüse inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki fenomenin virüse yenik düştüğü bildirildi.



Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.