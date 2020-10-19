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    • 19.10.2020 13:39
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    • 19.10.2020 13:44
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    Covid 19'a inanmayan sosyal medya fenomeni 'korona'dan öldü!

    Daha önce Covid 19'a inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki Ukraynalı fenomen koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti. Spor eğitmenliği de yapan fenomen kısa bir süre önce virüse yakalandığını sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu.

    Covid 19'a inanmayan sosyal medya fenomeni öldü!

    Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk yaşamını yitirdi. Daha önce corona virüse inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki fenomenin virüse yenik düştüğü bildirildi.


    Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.


    Spor eğitmenliği de yapan fenomen kısa bir süre önce virüse yakalandığını sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu.


    Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyarmıştı.
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    Haberler Magazin Covid 19'a inanmayan sosyal medya fenomeni Dima Stuzhuk 'korona'dan öldü!