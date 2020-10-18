Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak, "Kocam beni dövdü" diye darp raporu almış ve ünlü şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giden Hilal Toprak, eşiyle yaşanan bir tartışma sonrası darp edildiğini ifade edip korunma talep etti.
BİR AY KORUMA KARARI
Mahkeme, şarkıcının bir ay süreyle boşanmak üzere olduğu eşine ve çocuğuna yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler" mesajını paylaşan ve aha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, "Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak" açıklamasını yapmıştı.