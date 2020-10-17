Turgut, Bamsı ve Selcan'ın olmaması merak uyandırıyor! Efsane isimler yeni sezonda...

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp, Bamsı Alp ve Selcan Hatun'un olmaması merak uyandırıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümlerinde Turgut Alp, Bamsı ve Selcan'ın olmaması akılları karıştırdı. Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, Selcan karakterini canlandıran Didem Balçın ve Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un ne zaman diziye geri döneceği izleyiciler tarafından cevaplanması beklenen sorular arasındaki yerini aldı.

KURULUŞ OSMAN'A O İSİMLER NE ZAMAN KATILACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda yer alan Bamsı karakteriyle Nurettin Sönmez ve Selcan karakteriyle Didem Balçın'ın isimleri ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde de yer aldı. Nurettin Sönmez ve Didem Balçın ilerleyen haftalarda diziye dahil olacak.