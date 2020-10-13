Hilal Toprak eşi Ferman Toprak'tan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler" mesajını paylaşan ve aha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, "Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak" açıklamasını yapmıştı.