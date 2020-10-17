Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Çukur'a geri döndü. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur'un son bölümünde yaşanan olaylar herkesi şaşırttı. Bu hafta yayınlanan Çukur 4. sezon 5. bölüm bölümünde son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda eden Mustafa Üstündağ görüldü. Koçovalı kardeşlerin bir araya geldiği sahne büyük heyecan yarattı. Dizinin gelecek bölümünde yaşanacak olaylar şimdiden merak ediliyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, KAHRAMAN KOÇOVALI OLARAK ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak Çukur 4. sezon 5. bölüm ön izlemede boy gösterdi.