EDHO 168. bölüm fragmanında Yaman'ın babasının gelmesiyle sürpriz bir hamle yapılıyor. Korkmazların mekanını basan İlyas Çakırbeyli tuzağa düşürülüyor ve Yaman tarafından esir alınıyor. Diziye gelecek hafta usta oyuncu Muhammed Cangören, Yaman Korkmaz'ın babası karakteriyle dahil oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman'ın babasının gelmesiyle heyecan doruklara çıkacak ve Çakırbeyli-Korkmaz savaşı farklı bir boyut alacak. İşte EDHO 168. bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.