Çarşamba akşamlarının efsane dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümde kendisine kurulan tuzakları birer birer yok eden Osman Bey yeni bölüm fragmanında Kayı Obası'nda geliyor ve babası ve ağabeyiyle kavuşuyor. Ertuğrul Bey ise artık bey postuna oturacak ismi seçmek için herkesi topluyor. Kuruluş Osman'da bey postuna oturacak isim ise merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.