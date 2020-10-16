İSİM BELLİ!

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı.Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi. "İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." demişti. Daha sonra ise çiftin çocuklarına vereceği ismin Lalin olduğu öğrenildi.

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?



Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.

Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.

Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.

14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.