USTALARA AYIP OLUYOR

Çoruh için hep şu söyleniyor; tiyatro açmak için evini sattı, tiyatroya hizmet ediyor ve kavuğu hak ediyor. Böyle çocukça argümanlarda bulunup kendinize güldürmeyin! O zaman tiyatro açan herkese kavuk verelim! Bu devirde tiyatro açanı kutlarım ama Çoruh'tan sanki tiyatroda ekol oluşturmuş Kenter Tiyatrosu'nu kurmuş gibi bahsetmeyin lütfen, ustalara ayıp oluyor!

'Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra atarlı tweet atıp takipçi kasmak dışında bir derinliği olmayan ortalama bir dizi oyuncusunu kavuğu hak ediyor diye kimseye yutturmayın! Çoruh'a gelene kadar Pişekar takkesini (Daha önce yazdım; verilen kavuk değil, Pişekar takkesi, orijinal kavuk Dümbüllü Ailesi'nde) hak edecek birçok tiyatrocu var.