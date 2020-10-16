

Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey'in gerçekleri öğrendiği sahne geceye damgasını vurdu.



Ortaya çıkan mektupla Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Hazar Bey, dizide Ayla'ya hesap sordu.



HAZAR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ! "MİRAN SENİN OĞLUNMUŞ"

Konağa giden Hazar kapıda Zehra ile karşılaşır. Gülşah'ın mektubundan söz eden Zehra, kaybettiğini de Hazar Bey'e söyledi.

Hercai'nin yeni bölümünde damga vuran sahnede Hazar konağın önünde Zehra ile konuştuktan sonra hayatının gerçeğini öğrendi. Gülşah'ın mektubunu anlatan Zehra, Hazar'a "Miran senin oğlunmuş!" diyerek gerçekleri ortaya çıkarttı.







HERCAİ 43. BÖLÜM

"Canımdan geçtim ama ben senden hiç vazgeçmedim!"



Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.