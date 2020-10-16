



ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yurt dışında da başarılarına devam ediyor. Dizinin yurt dışında elde ettiği başarılar, başrol oyuncuları Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin'in de (Reyyan) popülerliğini artırdı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin, Hercai dizisi ile birlikte geniş bir hayran kitlesine kavuştu.



YENİ BÖLÜM İZLEYİCİYİ EKRANLARI BAŞINA KİLİTLEDİ!

ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, 43. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

MİRAN SIRRIN PEŞİNDE

ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, 43. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Hercai'inin yayınlanan son bölümünde 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin ve 'Miran' rolünü canlandıran Akın Akınözü arasında geçen o sahne ise izleyici tarafından çok konuşuldu.

MİRAN, HAZAR BEY'İN OĞLU ÇIKTI

Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey'in gerçekleri öğrendiği sahne geceye damgasını vurdu. Ortaya çıkan mektupla Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Hazar Bey, dizide Ayla'ya hesap sordu.



HAZAR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ! "MİRAN SENİN OĞLUNMUŞ"

Konağa giden Hazar kapıda Zehra ile karşılaşır. Gülşah'ın mektubundan söz eden Zehra, kaybettiğini de Hazar Bey'e söyledi.

Hercai'nin yeni bölümünde damga vuran sahnede Hazar konağın önünde Zehra ile konuştuktan sonra hayatının gerçeğini öğrendi. Gülşah'ın mektubunu anlatan Zehra, Hazar'a "Miran senin oğlunmuş!" diyerek gerçekleri ortaya çıkarttı.

Hercai'nin yeni bölümde izleyiciler tarafından çok konuşulan bir diğer sahne de Hazar Bey'in Reyyan'ın hamile olduğunu açıkladığı sahne oldu. Hazar Bey, Reyyan ile Miran'ın aslında boşanmadığını bu kararın Reyyan'ın hamile olduğu için alındığını söyledi.