Başrollerini Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin'in (Reyyan) paylaştığı Hercai, başarılarla dolu geçirdiği ilk iki sezonunun ardından 3. sezonunda da yoluna emin adımlarda ilerliyor. Hercai'de yayınlanacak olan yeni bölümler ile birlikte sırlar yavaş yavaş ortaya çıkacak.
Reyyan ve Miran'ın aşkının yer aldığı yeni bölümlerde aksiyon ve heyecan tavan yapacak.
ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yurt dışında da başarılarına devam ediyor. Dizinin yurt dışında elde ettiği başarılar, başrol oyuncuları Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin'in de (Reyyan) popülerliğini artırdı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin, Hercai dizisi ile birlikte geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
YENİ BÖLÜM İZLEYİCİYİ EKRANLARI BAŞINA KİLİTLEDİ!
ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, 43. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
MİRAN SIRRIN PEŞİNDE
ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, 43. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Hercai'inin yayınlanan son bölümünde 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin ve 'Miran' rolünü canlandıran Akın Akınözü arasında geçen o sahne ise izleyici tarafından çok konuşuldu.
MİRAN, HAZAR BEY'İN OĞLU ÇIKTI
Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey'in gerçekleri öğrendiği sahne geceye damgasını vurdu. Ortaya çıkan mektupla Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Hazar Bey, dizide Ayla'ya hesap sordu.
HAZAR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ! "MİRAN SENİN OĞLUNMUŞ"
Konağa giden Hazar kapıda Zehra ile karşılaşır. Gülşah'ın mektubundan söz eden Zehra, kaybettiğini de Hazar Bey'e söyledi.
Hercai'nin yeni bölümünde damga vuran sahnede Hazar konağın önünde Zehra ile konuştuktan sonra hayatının gerçeğini öğrendi. Gülşah'ın mektubunu anlatan Zehra, Hazar'a "Miran senin oğlunmuş!" diyerek gerçekleri ortaya çıkarttı.
REYYAN HAMİLE!
Hercai'nin yeni bölümde izleyiciler tarafından çok konuşulan bir diğer sahne de Hazar Bey'in Reyyan'ın hamile olduğunu açıkladığı sahne oldu. Hazar Bey, Reyyan ile Miran'ın aslında boşanmadığını bu kararın Reyyan'ın hamile olduğu için alındığını söyledi.
HERCAİ 43. BÖLÜM
"Canımdan geçtim ama ben senden hiç vazgeçmedim!"
Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.