Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncularını korkutan talihsiz kaza! Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde talihsiz bir kaza yaşandı. Heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizide Ahmed Sencer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ekin Koç'un yaşadığı kaza oyuncuları ve set çalışanlarını korkuttu. Parmağına aldığı kılıç darbesiyle zor anlar yaşayan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı.
2 GÜN İPTAL EDİLDİ
Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine iki gün ara verildi.
EKİN KOÇ KİMDİR?
Ekin Koç, 21 Haziran 1992'de Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.Ekin Koç, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Ekin Koç, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sultan Melikşah'ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?
Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır?
Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi'nin kapısını çalacaktır?
Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.
Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu'da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah'ın, Kuvel Kalesi'yle ilgili yeni planları ne olacaktır?