"Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır…" Rasim Öztekin'in kavuk kararı ustalara ayıp olmuyor mu?
Rasim Öztekin, usta tiyatrocuların yıllarca taşıdığı kavuğu 20 Eylül'de Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. Öztekin'in bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Öztekin, geçtiğimiz yıllarda Ferhan Şensoy'dan aldığı kavuğu, sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceği için Şevket Çoruh'a bırakacağını açıkladı. Bugüne kadar usta oyuncuların taşıdığı kavuğun Şevket Çoruh'a verilmesi ortalığı karıştırdı. Kavuğun, Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'den sonra Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'a gidecek olması tiyatro camiasının bölünmesine neden oldu. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugün ki yazısında Rasim Öztekin'i ve Şevket Çoruh'u kaleme aldı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...
Şevket Çoruh'un kavuğu hak etmediğini yazınca ortalık karıştı. Hak veren çok oldu, eleştirenler de oldu. Aslında bu polemikten sıkıldım ama cahilce yorum yapanlara meydanı boş bırakmamak gerekiyordu! Halbuki çok basit bir soru sormuştum: Madem kavuğu veriyorsunuz, Çoruh'un oynadığı ses getiren üç tiyatro oyunu söyleyin. Yok, vallahi de, billahi de yok! Çoruh, konservatuvar mezunu değil. Yerli dizilerin patladığı dönemde oyunculuk kursuna giden, herkesin oyuncu yapıldığı bir dönemde kapağı 'Arka Sokaklar' dizisine atan ve birkaç popüler filmde rol alan ortalama bir oyuncu. Çoruh'un biyografisinde bile oynadığı tiyatro oyunu olarak sadece 'Caveman' (Mağara Adamı) oyunundan bahsediliyor.
USTALARA AYIP OLUYOR
Çoruh için hep şu söyleniyor; tiyatro açmak için evini sattı, tiyatroya hizmet ediyor ve kavuğu hak ediyor. Böyle çocukça argümanlarda bulunup kendinize güldürmeyin! O zaman tiyatro açan herkese kavuk verelim! Bu devirde tiyatro açanı kutlarım ama Çoruh'tan sanki tiyatroda ekol oluşturmuş Kenter Tiyatrosu'nu kurmuş gibi bahsetmeyin lütfen, ustalara ayıp oluyor!
'Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra atarlı tweet atıp takipçi kasmak dışında bir derinliği olmayan ortalama bir dizi oyuncusunu kavuğu hak ediyor diye kimseye yutturmayın! Çoruh'a gelene kadar Pişekar takkesini (Daha önce yazdım; verilen kavuk değil, Pişekar takkesi, orijinal kavuk Dümbüllü Ailesi'nde) hak edecek birçok tiyatrocu var.
Maalesef adam kayırmacılık tiyatroda da var. Tiyatrodaki mesleki kıskançlık efsanedir! Ferhan Şensoy'un da kavuğu bari benim adamım, tiyatromda oynayan alsın diye Rasim Öztekin'e vermesi de yanlıştı. Kavuk ustadan çırağa geçer, arada bir jenerasyon fark olmalı ama Şensoy, Öztekin'den sadece 9 yaş büyük! Eğer jenerasyon farkı önemli değilse kavuğu Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Zihni Göktay, Öztekin'den daha çok hak ediyordu.
Çoruh tercihi ise evlere şenlik! Sayın Öztekin bari siz Çoruh'un oynadığı, ses getiren üç tiyatro oyunu söyleyin lütfen! Çoruh'a gelene kadar Yılmaz Erdoğan, Engin Günaydın, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Binnur Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi kavuğu daha çok hak eden birçok yetenekli sanatçı var. Böyle yetenekli isimlerin yanında Şevket Çoruh kavuğu değil plaj şapkasını hak eder!