Genel olarak hayatına bakacak olursak, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur. İlk olarak Sırbistan da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya'ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe'a davet edilir.

Türkiye'ye geldikten sonra bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen, şimdilerde Ivana Sert Türkiye'yi çok sevdiğini hatta burası benim birinci ülkem Sırbistan ikinci sıradadır, diye ifade etmektedir.

Kendisi, 2011'de Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmış. Bunun ardından 2012 yılında Yalan Dünya adlı diziye de kendisini canlandırarak konuk olmuştur. Son olarak ise Bugün Ne Giysem adlı programda jüri üyesi olarak katılmıştır.Ivana Sert iş adamı sevgilisi Sezer Demirci ile birliktedir.