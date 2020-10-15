Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alan Ivana Sert, yeni sevgilisi ile sosyal medyada da gündem olan isimlerden biri. İşte Benim Stilim yarışmasındaki jüriliği ile hafızalara kazınan Ivana Sert zaman zaman televizyon programlarına da katılıyor. İzleyiciler ise Ivana Sert kimdir? Ivana Sert kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtlarını araştırıyor.
IVANA SERT KİMDİR?
Ivana Sert 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.
2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir. 2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur.
Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert' in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir.
Genel olarak hayatına bakacak olursak, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur. İlk olarak Sırbistan da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya'ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe'a davet edilir.
Türkiye'ye geldikten sonra bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen, şimdilerde Ivana Sert Türkiye'yi çok sevdiğini hatta burası benim birinci ülkem Sırbistan ikinci sıradadır, diye ifade etmektedir.
Kendisi, 2011'de Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmış. Bunun ardından 2012 yılında Yalan Dünya adlı diziye de kendisini canlandırarak konuk olmuştur. Son olarak ise Bugün Ne Giysem adlı programda jüri üyesi olarak katılmıştır.Ivana Sert iş adamı sevgilisi Sezer Demirci ile birliktedir.