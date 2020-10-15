Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde heyecan her geçen gün artıyor. İlk sezondan beri beklenen Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey ve ağabeyi Savcı Bey Kayı Obası'na geri döndü. Kayı Obası halkı büyük bir coşkuyla Ertuğrul Bey'im hoş geldin sözleriyle obanın beyini karşıladı. Ertuğrul Bey ve Savcı'nın obaya gelmesi heyecan yarattı. Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanında Osman ve Ertuğrul Bey nihayet kavuşuyor.

KURULUŞ OSMAN'A O İSİMLER NE ZAMAN KATILACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda yer alan Bamsı karakteriyle Nurettin Sönmez ve Selcan karakteriyle Didem Balçın'ın isimleri ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde de yer aldı. Nurettin Sönmez ve Didem Balçın ilerleyen haftalarda diziye dahil olacak.