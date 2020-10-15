Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde heyecan her geçen gün artıyor. İlk sezondan beri beklenen Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey ve ağabeyi Savcı Bey Kayı Obası'na geri döndü. Kayı Obası halkı büyük bir coşkuyla Ertuğrul Bey'im hoş geldin sözleriyle obanın beyini karşıladı. Ertuğrul Bey ve Savcı'nın obaya gelmesi heyecan yarattı. Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanında Osman ve Ertuğrul Bey nihayet kavuşuyor.
KURULUŞ OSMAN'A O İSİMLER NE ZAMAN KATILACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda yer alan Bamsı karakteriyle Nurettin Sönmez ve Selcan karakteriyle Didem Balçın'ın isimleri ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde de yer aldı. Nurettin Sönmez ve Didem Balçın ilerleyen haftalarda diziye dahil olacak.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?