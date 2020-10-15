Çukur'dan EDHO'ya geliyor! Usta oyuncu için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan dev hamle

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır.