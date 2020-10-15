DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Küçükislamoğlu 1996 doğumludur. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve aslen Rizeli olan Sabiha Küçükislamoğlu İstanbul'da çiğ köfte dükkanı işletiyor. Daha önce evlenip boşanmış olan Sabiha'nın bu evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Eşinden bir süre önce ayrıldığını, bekar bir anne olduğunu kaydeden Sabiha Küçükislamoğlu, eski eşi ile kötü bir ayrılık yaşamadıklarını, sadece anlaşamadıklarını ifade etmişti. Evliliği bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdiklerini söyleyen Sabiha, yarışmaya çocuğu için katıldığını dile getirmişti.

RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.