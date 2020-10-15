TV8'in severek izlenen büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'da bir gün daha sona erdi ve puanlar verildi. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da bugünün puanları nasıldı? Yarın haftanın finali olacak ve en yüksek puanı alan altın kolyeye kavuşurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenecek. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Ekim Perşembe Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilenler…
15 EKİM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Nazlı: 5
Tuğçe: 7
Özde: 18
Sabiha: 15
Birben: 13
Rümeysa: 13
Rabia: 20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 114 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 48 puan ile Aslı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Küçükislamoğlu 1996 doğumludur. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve aslen Rizeli olan Sabiha Küçükislamoğlu İstanbul'da çiğ köfte dükkanı işletiyor. Daha önce evlenip boşanmış olan Sabiha'nın bu evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Eşinden bir süre önce ayrıldığını, bekar bir anne olduğunu kaydeden Sabiha Küçükislamoğlu, eski eşi ile kötü bir ayrılık yaşamadıklarını, sadece anlaşamadıklarını ifade etmişti. Evliliği bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdiklerini söyleyen Sabiha, yarışmaya çocuğu için katıldığını dile getirmişti.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.