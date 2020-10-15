Yönetmen Onur Ünlü, uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Evlilik iddialarıyla sık sık gündeme gelen ve aralarındaki yaş farkı nedeniyle tepki çeken çiftin ilişkisi, Onur Ünlü'nün ortaya çıkan ihanet görüntülerinden sonra nasıl ilerleyecek merak konusu oldu. Görüntülerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.