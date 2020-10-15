Sadakatsiz dizisi oyuncuları Bahar, Selçuk, Nil, Derin, Olcay kimdir kim oynuyor gerçek adı?

SADAKATSİZ SELÇUK ROLÜNDEKİ EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 de İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin şuanda 23 yaşının içindedir. Ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam'ın tek oğulları olan Tarık Emir Tekin gazeteciler ile içi içe bir çocukluk geçirmiştir. Oxford'dan drama eğitimi için kabul alan Tarık Emir Tekin 3 yıl boyunca Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonda deneyim kazanmak için Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye gelir gelmez de Blue TV'nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile görüntülenmiş ancak evlilikleri aşka dönüşmeden ayrılmışlardır. Tarık Emir Tekin şuanda Defne Anisoğlu ile bir ilişki yaşamaktadır.İngiltere'de Mata Hari adlı müzikal'de de yer alan ve çok beğenilen Tarık Emir Tekin ilerleyen yıllarda yeniden Amerika da Hollywood da yer almak istemektedir.