Sadakatsiz dizisi oyuncuları Bahar, Selçuk, Nil, Derin, Olcay kimdir kim oynuyor gerçek adı?

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Sadakatsiz dizi hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Bahar, Selçuk, Nil, Derin, Olcay'ın gerçekte kimler olduğu, özel hayatı, eğitimleri, kariyerleri merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Bahar, Selçuk, Nil, Derin, Olcay kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ SERAP ROLÜNDEKİ OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?
Oyuncu Olcay Yusufoğlu, lise son sınıfa kadar İzmir'de eğitim aldı. Konservatuar eğitimini bitirdikten sonra bazı dizilerde rol almaya başladı.
"Es Es" dizisinde hayat verdiği karakterle seyircinin aklına kazınan Olcay Yusufoğlu başarılı bir oyunculuk performansı ortaya çıkarmıştır.
Olcay Yusufoğlu'nun yer aldığı diziler arasında 2007 senesinde rol aldığı "Köprü" dizisi önemli bir yere sahiptir. 2009 senesinde "Es Es" isimli dizide rol alan Olcay Yusufoğlu, 2010 senesinde "Sakarya Fırat", 2013 senesinde "Fatih Harbiye", 2014 senesinde ise "Poyraz Karayel" dizisinde rol almıştır.
Olcay Yusufoğlu, en son olarak 2016 senesinde "Cesur Yürek" ismini taşıyan dizide rol almış ve başarılı oyunculuk performansıyla herkesi büyülemiştir. Güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu herhangi bir film projesinde rol almamıştır.
Lise son sınıfta Ankara'ya taşınan Olcay Yusufoğlu lisede birçok tiyatroda yer almıştır. Lise eğitimini bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katılan Olcay Yusufoğlu burada 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır.
Tiyatro eğitiminden sonra konservatuar eğitimi alan genç oyuncu Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimini bitirmiştir.
Olcay Yusufoğlu Dizileri:
2017- 2018 Bizim Hikaye / Nihal
2016 Cesur Yürek / Didem
2014-2015 Poyraz Karayel / Doktor
2013-2014 Fatih-Harbiye / Duygu
2013 Umutsuz Ev Kadınları
2009-2001 Sakarya Fırat / Yeter
2009 Es Es / Alaz
2007 Köprü / Gazeteci
SADAKATSİZ NİL ROLÜNDEKİ NAZLI BULUM KİMDİR?
Nazlı Bulum, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur.
Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
2012 yılında Çıplka Gerçek dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra MAvi Dalga dizisinde rol almıştır.
Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Burak Dakak, Mert Yazıcıoğlu ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde rol almakta ve Peri karakterini canlandırmaktadır.
SADAKATSİZ SELÇUK ROLÜNDEKİ EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?
1997 de İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin şuanda 23 yaşının içindedir. Ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam'ın tek oğulları olan Tarık Emir Tekin gazeteciler ile içi içe bir çocukluk geçirmiştir. Oxford'dan drama eğitimi için kabul alan Tarık Emir Tekin 3 yıl boyunca Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonda deneyim kazanmak için Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye gelir gelmez de Blue TV'nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile görüntülenmiş ancak evlilikleri aşka dönüşmeden ayrılmışlardır. Tarık Emir Tekin şuanda Defne Anisoğlu ile bir ilişki yaşamaktadır.İngiltere'de Mata Hari adlı müzikal'de de yer alan ve çok beğenilen Tarık Emir Tekin ilerleyen yıllarda yeniden Amerika da Hollywood da yer almak istemektedir.
SADAKATSİZ BAHAR ROLÜNDEKİ YELİZ KUVANCI KİMDİR?
Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı.
Yeliz Kuvancı son olarak TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterine hayat vermiştir.
Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)
2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)
2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)
2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)
SADAKATSİZ DERİN GÜÇLÜ ROLÜNDEKİ MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.
Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
Melis Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir.
2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı. Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda sevenleriyle buluşuyor.
Melis Sezen'in rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Sadakatsiz (Derin) (TV Dizisi)
2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Nazan) (TV Dizisi)
2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)
2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)
2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)
2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)