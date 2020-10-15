LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Netflix'ten bugün dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir..