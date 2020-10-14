Walking Dead 10. sezon Netflix kaldırıldı mı neden yok?

THE WALKING DEAD 10. SEZON NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?



Netflix'ten konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni sezonunun kaldırılma sebebi olarak telif haklarındaki anlaşmazlığın neden olduğu iddiaları dolaşıyor.

THE WALKING DEAD KONUSU NEDİR?

The Walking Dead (Türkçe: Yürüyen Ölüler),Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı[2] Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır.

Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.