Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman dizisinde bu akşam dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Kuruluş Osman'ın 29. bölümünde diziye yeni bir isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Kanbolat Görkem Arslan'ın canlandırdığı Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey olacak. Peki, Savcı Bey'i oynayan Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır.