Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman dizisinde bu akşam dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Kuruluş Osman'ın 29. bölümünde diziye yeni bir isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Kanbolat Görkem Arslan'ın canlandırdığı Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey olacak. Peki, Savcı Bey'i oynayan Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?
Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır.
KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?