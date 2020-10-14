Sadakatsiz dizisi oyuncuları Derin Güçlü kim oynuyor gerçek adı nedir?

Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncularını haberimizin içeriğinde derledik. Ön plana çıkan isimlerden biri olan Melis Sezen Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterine hayat veriyor. Melis Sezen'in hayatına dair merak edilen bilgileri de haberimizde derledik. Kanal D'de Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle beğeni toplamayı başardı. İşte diziye dair merak edilenler…
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Eren Vurdem (Mert Gelik)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)
Alp Akar (Ali Arslan)
Özge Özder (Derya Samanlı)
Burak Sergen (Haluk Güçlü)
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.
Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
Melis Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir.
2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı. Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda sevenleriyle buluşuyor.
Melis Sezen'in rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Sadakatsiz (Derin) (TV Dizisi)
2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Nazan) (TV Dizisi)
2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)
2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)
2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)
2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)