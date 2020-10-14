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    • 14.10.2020 14:43
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    çıplak fotoğrafını paylaştı! Skandal taktiklerle gündemde kalmaya çalışan Cardi'den 'pes' dedirten açıklama!

    ABD'li rapçi Instagram'dan yaptığı skandal paylaşımla gündeme geldi. Hep aynı taktikle gündeme gelen Cardi B üstsüz bir fotoğraf paylaştı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan skandal görüntü sonrası ünlü rapçiden açıklama geldi. İşte skandallarına bir yenisini daha ekleyen Cardi B'nin çıplak fotoğrafı hakkında yaptığı açıklama...

    Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, Instagram'dan üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Kısa bir süre sonra çıplak fotoğrafını silen Cardi B'nin skandal paylaşımı kısa sürede hızla yayıldı.

    Bir striptiz partisine katılan Cardi B, peş peşe paylaşımlar yaparken, çıplak bir fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı.

    Fotoğrafın yayılması ile kanepede çıplak bir şekilde uzanan Cardi B'nin hesabı ele geçirildi sanıldı ancak ünlü isimden açıklama gecikmedi.

    İLK KEZ OLMUYOR"

    28 yaşındaki rapçi Twitter'dan bir ses kaydı paylaşırken, "Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Magazin Cardi B çıplak fotoğrafını paylaştı! Skandal taktiklerle gündemde kalmaya çalışan Cardi'den 'pes' dedirten açıklama!