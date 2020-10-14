İLK KEZ OLMUYOR"

28 yaşındaki rapçi Twitter'dan bir ses kaydı paylaşırken, "Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim." ifadelerini kullandı.