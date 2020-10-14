Kuruluş Osman 29. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa bir sürenin ardından yeni sezonuyla seyircisiyle buluştu. Yeni bölümde babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izle linki

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KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.