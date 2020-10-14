EVRİM ALASYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha'yı canlandıran Evrim Alasya, diziden ayrılıyor. Alasya, Şahmeran'ın kadrosuna katıldı.Alasya'nın Kırmızı Oda'daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi.

EVRİM ALASYA KİMDİR?



Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı. 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul'a geldi ve 2006yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay veHaluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi'nde çalışmaktadır.