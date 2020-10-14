TV8'de her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve heyecanla takip edilen Doya Doya Moda'da yeni haftanın ikinci gününde puanlar verildi. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da bugünün puanları nasıl şekillendi? Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da günün en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacılar kimler oldu? 13 Ekim Salı Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
14 EKİM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Nazlı:10
Tuğçe: 19
Özde: 13
Sabiha: 4
Birben: 20
Rümeysa: 16
Rabia: 19
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 114 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 48 puan ile Aslı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor. Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"