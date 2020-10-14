Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 29. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu akşam oğlu Savcı Bey obaya geri dönüyor. Seray Kaya'nın canlandırdığı Lena'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Lena kimdir? Lena karakterini oynayan Seray Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatına dair merak edilen bilgiler...
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.
LENA KİMDİR?
Kuruluş Osman'da yer alan Lena karakteri hakkında bir bilgi yer almıyor.
KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?