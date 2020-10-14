Ünlü işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Melisa Şenolsun aşkı adım adım evliliğe doğru gidiyor. Oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz Mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, Ağustos'ta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.